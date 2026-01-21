Ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος βρέθηκε στο ΣΕΦ για το ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συμμετοχή των ομάδων του Ισραήλ στα ευρωπαϊκά ματς.

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ κερδίζοντας με 100-93 για την 3η σερί του νίκη.

Στις εξέδρες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας βρέθηκε και ο (οπαδός του Ολυμπιακού) διάσημος Έλληνας σκηνοθέτης, Γιώργος Λάνθιμος, o οποίος στο παρελθόν έχει παρακολουθήσει ουκ ολίγα παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας στο ΣΕΦ, ακόμα και με την οσκαρική.Εμα Στόουν. Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης φορώντας μπλούζα με τη σημαία της Παλαιστίνης τοποθετήθηκε για τη συμμετοχή των ισραηλινών ομάδων στην Euroleague, εκφράζοντας δημόσια την αντίθεσή του. Αλλωστε είναι ένας από τους +1200 καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης που είχαν υπογράψει δέσμευση για μη συνεργασία με ισραηλινά ιδρύματα και εταιρείες που, όπως τόνιζαν, «εμπλέκονται σε γενοκτονία και απαρτχάιντ κατά του παλαιστινιακού λαού».

«Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπονται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά» ήταν η σχετική ατάκα του Γιώργου Λάνθιμου.