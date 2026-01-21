Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Η Εφές ψάχνει αντίδραση, η Μακάμπι εντός έδρας είναι μεταμορφωμένη»

Στο Gazz Floor By Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου είπε τη γνώμη του για τις ερχόμενες αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού σε Κωνσταντινούπολη και Τελ Αβίβ αντίστοιχα.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (22/01, 19:30) και ο Παναθηναϊκός στο Τελ Αβίβ από τη Μακάμπι (22/01, 21:05), για την 24η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου και ο Hoopfellas στο Gazz Floor By Novibet της Τρίτης (20/01), τοποθετήθηκαν για τις δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων που θα κλείσουν τη διπλή εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, σχολίασαν πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι το φαβορί κόντρα στην Εφές που ψάχνει αντίδραση, ενώ το σύνολο του Έργκιν Άταμαν, χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα έχει πιο δύσκολη αποστολή στην… καυτή έδρα της Μακάμπι.

Δείτε το βίντεο:

