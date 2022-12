Μεσίνα για το αρνητικό σερί της Αρμάνι: «Χάνεις εννιά ματς και νομίζεις ότι όσα έκανες στη ζωή σου δεν έχουν σημασία»

Ο Έτορε Μεσίνα μίλησε για το τέλος του αρνητικού σερί της Αρμάνι Μιλάνο, εξηγώντας πως αισθάνθηκε σαν να μην είχε κάνει νωρίτερα στην καριέρα του.

Η Αρμάνι Μιλάνο έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί των εννιά αγώνων, επικρατώντας με 71-67 στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα. Και ο προπονητής της Έτορε Μεσίνα εμφανίστηκε ανακουφισμένος μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου.

«Νομίζω ότι τα έχω πάει μία χαρά στη EuroLeague τα τελευταία 15 χρόνια. Χάνεις εννιά ματς και νομίζεις ότι όλα όσα έχεις κάνεις προηγουμένως στη ζωή σου δεν μετράνε. Φυσικά και αισθάνομαι ανακούφιση», είπε ο Μεσίνα αναφερόμενος στην πρώτη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο στην τελευταία δεκάδα αγώνων. Την πρώτη μετά από 56 ημερολογιακές ημέρες.

Ettore Messina reacted to the end of 56-day EuroLeague drought 👀 pic.twitter.com/xOWH9nVhhf