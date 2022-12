Η πρώτη θέση στη λίστα των μπλοκέρ της EuroLeague γράφει πλέον το όνομα του σέντερ της Ρεάλ, Έντι Ταβάρες που προσπέρασε τον Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο Έντι Ταβάρες είναι πλέον ο καλύτερος μπλοκέρ όλων των εποχών στην EuroLeague. Ο σέντερ από το Πρώσινο Ακρωτήρι μπλόκαρε τον Μπιρούτις στην αναμέτρηση της Ρεάλ με τη Ζάλγκιρις στη Λιθουανία και πλέον με 318 μπλοκ είναι πρώτος στην ιστορία της EuroLeague ξεπερνώντας τον Μπράιαντ Ντάνστον.

Ο Αμερικανός σέντερ της Εφές είχε την πρωτιά σε αυτήν τη λίστα από τις 30 Οκτωβρίου του 2020 αλλά τα χρόνια περνάνε και ο χρόνος του στο παρκέ μειώνεται, με τον σέντερ της Ρεάλ να οδηγεί πλέον.

Στην πρώτη πεντάδα αυτής της λίστας για την EuroLeague βρίσκονται πέντε ενεργοί παίκτες, ενώ στη δεκάδα υπάρχει και ο Γιάννης Μπουρούσης.

The new 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑 𝐈𝐍 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐒 is @waltertavares22 🏆



Tavares becomes the new leader with this rejection⛔️#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TeYjzC02cb