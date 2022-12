Ο Μίλος Τεόντοσιτς θα μπορούσε να λάβει από τώρα το βραβείο για την ασίστ της χρονιάς. Χάθηκε για μία μικρή, μα σημαντική λεπτομέρεια.

Λένε πως δεν πρέπει να αφήσεις μία μικρή λεπτομέρεια να σου χαλάσει μία απίθανη ιστορία. Ο Μίλος Τεόντοσιτς έδωσε την πάσα της χρονιάς στη EuroLeague - στη νίκη της Βίρτους απέναντι στην Άλμπα - με το ένα χέρι από τη μία μπασκέτα στην άλλη, με... κουτάλα και απόλυτη ακρίβεια.

Ακριβώς στα χέρια του Τζόρνταν Μίκι, με τον σέντερ της Βίρτους Μπολόνια να πρέπει να μόνο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Άλμπα Βερολίνου. Δεν το έκανε, χαραμίζοντας την ασίστ της σεζόν για τον Τεόντοσιτς.

Δείτε τη φάση:

PASS OF THE YEAR FROM MILOS TEODOSIC?? 😱 pic.twitter.com/p2kCP2N6nR