Η Βίρτους Μπολόνια με ανακοίνωσή της διέψευσε τα όσα γράφτηκαν από διάφορα μέσα για μεταβίβαση των μετοχών της ομάδας.

Σχεδόν άμεση ήταν η απάντηση της Βίρτους Μπολόνια στα όσα δημοσιεύματα κυκλοφόρησαν το απόγευμα του Σαββάτου και έκαναν λόγο για πώληση της ιταλικής ομάδας σε ομάδα επενδυτών από το Ισραήλ.

Με επίσημη ανακοίνωσή του ο σύλλογος της γειτονικής χώρας διέψευσε όλα όσα γράφονταν για μεταβίβαση των μετοχών αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχει υπάρξει κάποιου είδους τέτοια συμφωνία όπως και δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή την περίοδο για κάτι τέτοιο.

«Η Μπολόνια, μετά από ορισμένες ειδήσεις που κυκλοφόρησαν σε εθνικά και διεθνή Μέσα ενημέρωσης, ανακοινώνει ότι δεν πωλούνται οι μετοχές της και ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις»

🔊 Virtus Pallacanestro Bologna, in seguito ad alcune notizie riportate su alcuni media nazionali ed internazionali, comunica che non è in atto alcuna cessione delle quote societarie e non c’è nessuna trattativa in essere pic.twitter.com/EfEqNFBWez