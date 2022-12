Η Μονακό (9-3) πήρε το ντέρμπι της Μαδρίτης, επικρατώντας της Ρεάλ (8-4) στην παράταση με 95-94. Σούπερ ματς από τον Μάικ Τζέιμς με 28 πόντους και το καλάθι που οδήγησε το ματς στην παράταση.

Η Μονακό έκανε το... θαύμα της. Για την ακρίβεια το έκανε ο Μάικ Τζέιμς, στη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης (95-94). Ένα τετράποντο του Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος είχε 28 πόντους, έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο, με τη Μονακό να έχει το... μέταλλο και να αντέχει μέχρι το φινάλε για τη μεγάλη νίκη.

Ντέρμπι με τα όλα του, από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Μονακό ήταν διαβασμένη και είχε την απάντηση σε ό,τι και αν δοκίμασε η Ρεάλ Μαδρίτης για να φτάσει στη νίκη.

Οι Μαδριλένοι με αιχμή τον Ταβάρες έκαναν ένα σερί 8-0 από το 26-25 στο 34-25, δείχνοντας ότι αποκτούν προβάδισμα για τη νίκη. Η Μονακό είχε το δίδυμο Τζόρνταν Λόιντ - Μάικ Τζέιμς να σκοράρει κατά βούληση και να φέρνει τους Μονεγάσκους στο +5 με τη συμπλήρωση τριών δεκαλέπτων (65-60).

Και ενώ το ματς ήταν ένα απίθανο ντέρμπι, είναι χαρακτηριστικό πως οι δύο ομάδες έκαναν ελάχιστα λάθη. Μέχρι το 33' με το σκορ στην απόλυτη ισοπαλία (68-68) η Ρεάλ είχε 6 λάθη και η Μονακό 5!

Η απάντηση στους σκόρερ της Μονακό ήταν ο Ντζάναν Μούσα. Ο Βόσνιος ήταν αυτός που... έσπασε την ισοπαλία (70-68) με δύο ελεύθερες βολές (16π. σε εκείνο το σημείο).

Και μετά από μία καλή άμυνα, ο Γιαμπουσέλε έδωσε αέρα 4 πόντων στους Ισπανούς (72-68). Η Ρεάλ έμοιαζε να ελέγχει το ματς, φέρνοντας τη διαφορά στους 8 πόντους (78-70, 4:47 πριν το τέλος) με τρίποντο του Γάλλο φόργουορντ.

Η Μονακό πίεσε για να γυρίσει το ματς, πήρε πόντους από τις ελεύθερες βολές και περιόρισε τον επιθετικό οίστρο της Ρεάλ. Τέσσερις πόντοι του Λόιντ και ένα μεγάλο τρίποντο του Οκόμπο διαμόρφωσαν το σκορ σε 86-84 με το ρολόι να δείχνει 38 δεύτερα.

Ο Ταβάρες πήγε στις βολές, στα 15.6 δεύτερα, έκανε το 2/2 και το σκορ έγινε 88-84. Η Μονακό έδωσε το τρίποντο στον Μοτιεγιούνας, ο οποίος αστόχησε, ωστόσο στη διεκδίκηση του ριμπάουντ ο Τζόρνταν Λόιντ δέχτηκε αγκωνιά στο πρόσωπο από τον Γιαμπουσέλε (χωρίς πρόθεση), με αποτέλεσμα να του προκληθεί αιμορραγία και να διακοπεί προσωρινά το ματς μέχρι να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες.

Αμέσως στο παρκέ μπήκαν οι διασώστες, ακολούθησαν το πρωτόκολλο, δίνοντας οξυγόνο στον Αμερικανό, ο οποίος αποχώρησε με φορείο μέσα σε χειροκροτήματα.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε το θαύμα του με απίθανο τετράποντο, μόλις συνέχισε το ματς! Από την κορυφή, βρήκε στόχο, πήρε τη βολή και φυσικά την έβαλε για το 88-88! Ο Μούσα επιχείρησε να μιμηθεί τον Τζέιμς, έστω στο σκέλος του εύστοχου σουτ, αλλά δεν βρήκε στόχο. Παράταση!

MIKE JAMES SPECIAL!! 3 pointer and ONE 😱



We are going to overtime! pic.twitter.com/0cvSPtp0Te