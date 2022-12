Ο Παναθηναϊκός έχει στο πλευρό του και φιλάθλους από τη... Σάμο, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στην «Zalgirio Arena».

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Ζάλγκιρις στο Κάουνας για την 11η αγωνιστική της Euroleague και θα έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του.

Συγκεκριμένα μέλη από το κλαμπ της Σάμου βρέθηκαν στη Λιθουανία προκειμένου να συμπαρασταθούν στον Παναθηναϊκό και δη στην προσπάθεια για την εκτός έδρας νίκη.

Δείτε την χαρακτηριστική ανάρτηση της ΚΑΕ στο twitter

All the way from Samos 🙏☘️

Hi there you Greens ☘️#WeTheGreens #paobc #panathinaikos pic.twitter.com/IOhYvOtO7i