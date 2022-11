Ο Τζάναν Μούσα αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης για την 6η αγωνιστική της EuroLeague χάρη στην εμφάνισή του κόντρα στην Αρμάνι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδεψε στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague και χάρη στην εμφάνιση του Τζάναν Μούσα πήρε τη νίκη με 77-83.

Ο Μούσα έκανε την καλύτερη επιθετική βραδιά του στη διοργάνωση σημειώνοντας 25 πόντους με 2/3 βολές, 4/4 δίποντα, 5/8 τρίποντα ενώ είχε ακόμα 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και μόλις 2 λάθη, συγκεντρώνοντας 31 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε περίπου 31 λεπτά στο παρκέ.

