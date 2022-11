Η Μονακό πήρε ακόμη μία νίκη επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 85-77 στην έδρα της χάρη στις εμφανίσεις των Λόιντ και Τζέιμς και έφτασε στο 5-1 στη φετινή EuroLeague.

Ο Τζόρνταν Λόιντ «έκοβε», ο Μάικ Τζέιμς «έραβε» και η Μονακό πέτυχε την πέμπτη της νίκη σε έξι αγώνες για τη φετινή EuroLeague. Οι Γάλλοι εκμεταλλεύτηκαν την ατμόσφαιρα της έδρας τους και είχαν τον έλεγχο του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στο μεγαλύτερο διάστημα του φτάνοντας στο ροζ φύλλο με το τελικό σκορ στο 85-77!

Όσο και αν προσπάθησαν οι Σέρβοι να... ορθοποδήσουν από την αστοχία των γηπεδούχων από την περιφέρεια, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς είχαν πάντα τη λύση, αλλά και το τρομερό δίδυμο στα γκαρντ!

Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς θέλησαν να δείξουν τη δυναμική τους επιχειρώντας να περάσουν... πάνω από τα καλάθια στο ξεκίνημα του αγώνα, με τους φιλοξενούμενους στην άλλη πλευρά να κερδίζουν ευκαιρίες από γκολ-φάουλ χωρίς να εκμεταλλεύονται τις έξτρα βολές για να ξεφύγουν (8-8). Πέντε πόντοι του Μάικ Τζέιμς έφεραν τη Μονακό στο 13-11, ο Νέντοβιτς με το πρώτο άγγιγμα από μακριά έκανε το 13-14 και οι εναλλαγές στο σκορ παρέμεναν συνεχείς για το 17-19 υπέρ των Σέρβων από buzzer beater του Μάρκοβιτς.

Stefan Markovic knocks it DOWN before the first quarter buzzer 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I9x02vukLB