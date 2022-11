Ο Ντουέιν Μπέικον ντρίμπλαρε και... έσπασε τους αστραγάλους του Γιαμ Μαντάρ, σκοράροντας για τρεις μέσα σε αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρτίζαν στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική της EuroLeague και ο Ντουέιν Μπέικον έκανε το ντεμπούτο του με τους «πράσινους», ξεκινώντας βασικός κόντρα στους Σέρβους.

Στις αρχές της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να γυρίσει το ματς και ο Μπέικον ευστόχησε σε τρίποντο για το 46-54 αφού προηγουμένως... ξάπλωσε τον Γιαμ Μαντάρ!

Dwayne Bacon out here breaking ankles on his debut...



A brilliant move from offence to defence from @paobcgr #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KgsXywrtiv