Ο Παναθηναϊκός θέλει την υποστήριξη του κόσμου του στο παιχνίδι με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τα εισιτήρια είναι πλέον στη διάθεση των φίλων του!

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Παρτίζαν των Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Ιωάννη Παπαπέτρου το βράδυ της Πέμπτης (03/11 - 21:30), με τα εισιτήρια να είναι πλέον διαθέσιμα προς το κοινό των «πρασίνων».

Πέραν από τη μεγάλη επιστροφή των δύο πρώην γνώριμων του Παναθηναϊκού, οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τον Ντουέιν Μπέικον να φορά τα πράσινα.

Ο Αμερικανός βρέθηκε με πολιτικά στο ΟΑΚΑ στην αναμέτρηση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του κόντρα στους Σέρβους.

Tickets Available ✅ #paobc 🆚️@PartizanBC



Euroleague Round 6️⃣ | 03/11 • 21.30



Euroleague Round 6️⃣ | 03/11 • 21.30