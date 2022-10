Το φινάλε της αναμέτρησης στο Wizink Center, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (89-87) βρήκε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην αγκαλιά του Κώστα Σλούκα.

Μοιάζει με ένα πελώριο μπράβο. Η επιβράβευση του Κώστα Σλούκα για την εξαιρετική εμφάνισή του στα τελευταία λεπτά της νίκης του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ (89-87).

Ο Σλούκας (14π., 7 ασίστ) δεν είχε μόνο το νικητήριο καλάθι της ομάδας του Πειραιά, αλλά και άλλους κρίσιμους πόντους (2/2 βολές για το 87-85 και λέι απ για το 84-83) για την τρίτη νίκη του Ολυμπιακού σε ισάριθμα ματς στη EuroLeague.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αγκαλιάζει τον Σλούκα και να πανηγυρίζουν μαζί τη μεγάλη νίκη.

Το φωτογραφικό κλικ έχει «συλλάβει» στον απόλυτο βαθμό την ευτυχία του Έλληνα προπονητή για τη νίκη της ομάδας του.

