Ο Τόμας Γουόκαπ έκρυψε τον ήλιο στον Ντίμσα σε μια απίθανη τάπα κόντρα στη Ζαλγκίρις.

Είναι ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Euroleague ο Τόμας Γουόκαπ και το έδειξε για άλλη μια φορά. Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε τα βήματα του Ντίμσα και του κατέβασε τον γενικό σε μια υπέροχη φάση στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις.

Απολαύστε το φοβερό μπλοκ του Γουόκαπ

.@twalkup23 out of NOWHERE with the denial 🛑#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZqHF6Xa11z