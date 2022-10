Λίγο πριν από το τζάμπολ του αγώνα Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός, η ομάδα της Σερβίας βράβευσε τον Ντέγιαν Ράντονιτς, ο οποίος αποθεώθηκε.

«Ντέγιαν Ράντονιτς, ευχαριστούμε». Τρεις λέξεις και όμως εξαιρετικά δυνατές. Ο Ερυθρός Αστέρας βράβευσε τον Σέρβο (πρώην) προπονητή του, πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

Στα χέρια του έφτασε μία τεράστια εικόνα του, με τα χρώματα του Ερυθρού Αστέρα και τη λέξη «ευχαριστώ». Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στη «Χάλα Πιονίρ» χειροκρότησαν θερμά τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανταπέδωσε.

Δείτε το βίντεο:

A moment of thanks for Dejan Radonjić from the @kkcrvenazvezda fans.#EveryGameMatters pic.twitter.com/wQVHkKrTff