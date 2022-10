Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τη Ζαλγκίρις που είδε τον Μπραζντέικις να ταλαιπωρείται από ίωση και να μην ταξιδεύει για το παιχνίδι κόντρα στην Λιετκαμπέλις, όντας πλέον αμφίβολος και για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

Η Ζαλγκίρις αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Λιετκαμπέλις (17:20) αλλά θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ίγκνας Μπραζντέικις. Ο Λιθουανός δεν ταξίδεψε με την αποστολή της ομάδας λόγω μίας ίωσης που τον ταλαιπωρεί και μπαίνει έτσι στο απουσιολόγιο του Μακσβίτις ενόψει... EuroLeague.

Η Ζαλγκίρις είναι η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού για τη 2η αγωνιστική, την ερχόμενη Παρασκευή (14/10 - 21:00) και μένει να φανεί αν ο Μπραζντέικις θα προλάβει να μπει στο αεροπλάνο για το ταξίδι στην Αθήνα.

Feeling under the weather, @_iggy_braz didn’t travel with the team to Panevezys today. 😷 pic.twitter.com/4kHzzY61US