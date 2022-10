Ο Ντέρικ Γουίλιαμς πρωταγωνίστησε στο ΤΟΡ-10 της πρεμιέρας στην Euroleague, αν και στην κορυφή βρέθηκε το φοβερό κάρφωμα του Κουμάντζε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού άρχισε από... πολύ νωρίς τις παρουσίες στις 10 καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής στην Euroleague.

Στο παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ντέρικ Γουίλιαμς εκμεταλλεύτηκε την alley oop ασίστ του Γιώργου Καλαϊτζάκη και κάρφωσε εμφατικά τη μπάλα στο καλάθι της Ρεάλ εξασφαλίζοντας μία θέση στο ΤΟΡ-10 της 1ης αγωνιστικής.

Βέβαια εκείνος που έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον Κουμάντζε της Άλμπα Βερολίνου, ο οποίος με τη σειρά του πραγματοποίησε alley oop κάρφωμα ωστόσο ήταν πολύ πιο εμφατικό και πολύ πιο κυριαρχικό, κάνοντας πόστερ τον Κέβιν Πάντερ.

Δείτε το ΤΟΡ-10 της πρεμιέρας στην Euroleague

Round One of the season... Delivered ✅



Check out the Top 10 Plays 👀😱



'Top Plays of the Round' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/8gFtDRGIcX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 8, 2022