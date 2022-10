Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana» βάζοντας την υπογραφή του στην τελευταία περίοδο.

Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρολεύκων» σημείωσε και τους 12 πόντους στην τελευταία περίοδο, έχοντας ευστοχήσει σε τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα.

Ουσιαστικά ήταν εκείνος που έβαλε «φαρδιά-πλατιά» την υπογραφή του στο μεγάλο «διπλό» του Ολυμπιακού, με το οποίο ξεκίνησε ιδανικά την πορεία του στην φετινή Euroleague.

Χαρακτηριστικά ήταν τα όσα έλεγε στον πάγκο της ομάδας του αμέσως μετά το πρώτο εύστοχο τρίποντο, ενώ ο ίδιος μετά το τέλος του αγώνα υποστήριξε ότι έχει δουλέψει πολύ στο σουτ, κάτι που αποδείχθηκε με εμφατικό τρόπο στο «Palau Blaugrana». Και μάλιστα έχοντας ξεκινήσει το ματς με δύο άστοχα σουτ έξω από τα 6.75 μέτρα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός με τα 4 τρίποντα του Λαρεντζάκη

Man of the match @gianlary5 AKA the Cobra 🐍 ! #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #EveryGameMatters #BAROLY pic.twitter.com/jiB4y77uiW