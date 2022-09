Η Αρμάνι Μιλάνο έφτασε στην Αθήνα ενόψει των αναμετρήσεων για το 4ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με μία απουσία, αλλά και δύο επιστροφές.

Χωρίς τον Κέβιν Πάνγκος ταξίδεψε στην Αθήνα η αποστολή της Αρμάνι Μιλάνο για τις αναμετρήσεις του 4ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Ο Καναδός γκαρντ έμεινε στην Ιταλία, λόγω ενός μυικού τραυματισμού. Στον αντίποδα, στην αποστολή της ιταλικής ομάδας επέστρεψε ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφριά στην αναμέτρηση με την Βαρέζε, στο τουρνουά του Κάλιαρι.

Την ίδια ώρα, στην Αθήνα συνάντησε την αποστολή της Αρμάνι ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν, μετά από ολιγοήμερα ξεκούραση, λόγω της συμμετοχής του στο EuroBasket.

Μάλιστα, ο Γερμανός έκανε προπόνηση με τη νέα του ομάδα στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

First practice for Olimpia, only in Athens. 🇬🇷



Welcome to the squad Johannes Voigtmann! 👋🏼⚪️🔴#insieme #WelcomeJohannes #Voigtmann @jumbo_jo7 pic.twitter.com/7yZUY8H4mx