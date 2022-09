Ο Βλάντο Γιάνκοβιτς ολοκλήρωσε τη παρουσία του στην Αρμάνι Μιλάνο, με την οποία έδωσε το «παρών» στη διάρκεια της προετοιμασίας.

Ο 32χρονος φόργουορντ είχε την ευκαιρία να φορέσει τη φανέλα της Αρμάνι Μιλάνο τις προηγούμενες εβδομάδες και να ακολουθήσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας υπό τις οδηγίες του Ετόρε Μεσίνα.

Επιπλέον πήρε μέρος και σε φιλικά παιχνίδια, με την ιταλική ομάδα να τον ευχαριστεί για την παρουσία του βοήθειά του σε αυτό το διάστημα. Η συμμετοχή του Γιάνκοβιτς στην προετοιμασία της Αρμάνι Μιλάνο είχε να κάνει περισσότερο με τις πάμπολλες απουσίες που είχε λόγω της διεξαγωγής του Eurobasket.

Εκτός του Βλάντο Γιάνκοβιτς ο οποίος αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αποτέλεσε παρελθόν και ο Ματέους Κοστρέφσκι.

We are deeply grateful to Vladimir Jankovic and Mateusz Kostrzewski for the help provided during the preseason.

Thank you guys and good luck! 🤝#insieme #ThankYou pic.twitter.com/D8Uqfq43NM