Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Χάουαρντ Σαντ Ρος και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Χάουαρντ Σαντ Ρος δεν υπολογίζεται για το ρόστερ της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό και βρίσκεται σε αναζήτηση νέας ομάδας. Την Τετάρτη 24 Αυγούστου έγινε και επίσημο το διαζύγιο των δύο πλευρών, με τους... πράσινους να αποχαιρετούν τον Κουβανό περιφερειακό. «Σε ευαριστούμε και καλή τύχη στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας σου», έγραψε στο αντίο του το τριφύλλι.

Thank you & good luck in your next chapter☘️🙏🏾#paobc #panathinaikos pic.twitter.com/iBlYD32u6F