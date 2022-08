Κάνααν στους φίλους του Ολυμπιακού: «Ανυπομονώ για το ταξίδι μαζί σας, φέρτε μου την ενέργειά σας» (vid)

Ο Αϊζάια Κάνααν απευθύνεται στους φίλους του Ολυμπιακού μιλώντας για την προηγούμενη εμπειρία του ως αντίπαλος της ομάδας και ζητάει την ενέργεια του κόσμου που θα τους φτάσει μέχρι την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Αϊζάια Κάνααν ετοιμάζεται να μεταβεί στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού και πήρε... την σκυτάλη από τον Τζοέλ Μπολομπόι για τα μηνύματα προς τους φιλάθλους ενόψει της νέας σεζόν και τα εισιτήρια διαρκείας.

Στάθηκε στην κάμερα και αναφέρθηκε στην προηγούμενη εμπειρία του με τους «ερυθρολεύκους» ως αντιπάλους και το αίσθημα πρωταθλητισμού που του άφηνε η ομάδα, ενώ καλεί τον κόσμο να φέρει την ενέργειά του στο ΣΕΦ για να φτάσουν μέχρι το τέλος!

«Γεια σας φίλοι του Ολυμπιακού, είμαι ο Αϊζάια Κάνααν! Ανυπομονώ πραγματικά για την ευκαιρία που μου έχει δοθεί. Ανυπομονώ για το ταξίδι που θα κάνω μαζί σας.

Θα είναι μία σπουδαία χρονιά και πραγματικά δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσει. Ένας από τους πρώτους μου στόχους ερχόμενος εδώ είναι να κατακτήσουμε την EuroLeague. Παρακολουθούσα την πορεία σας πέρσι, ειδικά αφότου σας αντιμετώπισα πρώτη φορά νωρίς στη σεζόν ως παίκτης της Ούνικς Καζάν. Ήσασταν πολύ συγκροτημένη ομάδα. Ήταν εμφανές πως ήσασταν ενωμένοι. Όλοι ήθελαν να παίξουν ομαδικά, όλοι ήθελαν να παίξουν ο ένας για τον άλλον.

Ο κόουτς έκανε σπουδαία δουλειά στο "χτίσιμο¨ της ομάδας. Ανυπομονώ να γίνω κομμάτι όλου αυτού. Είχατε μεγάλη επιτυχία. Η ήττα στον ημιτελικό ήταν θλιβερή. Ήσασταν ένα ματς μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος και ανυπομονώ να βοηθήσω να φτάσουμε εκεί. Μίλησα με τον κόουτς και περιμένει να έρθω και να είμαι ο εαυτός μου. Να φέρω το πάθος με το οποίο λατρεύω να παίζω, να φέρω την φωτιά και την ηγετική ικανότητα. Γιατί θα μας χρειαστεί όλους για να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο. Θα "πιέζω" τους συμπαίκτες μου καθημερινά και ελπίζω να κάνουν το ίδιο με μένα. Όσο τους "πιέζω" εγώ να με ¨πιέζουν" και εκείνοι.

Πραγματικά ανυπομονώ να "χτίσω" τη σχέση μου με τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου μέσα στη σεζόν. Μερικά στοιχεία που θεωρώ πως μπορώ να φέρω στο παιχνίδι είναι το πάθος μου, το πόσα πολλά σημαίνει για μένα το μπάσκετ. Είμαι πρόθυμος να κάνω ό,τι χρειάζεται για να κερδίσουμε. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής. Μπορώ να φέρω το παιχνίδι μου και να προσθέσω στοιχεία του στο παιχνίδι της ομάδας.

💌 You have a message from @SiP03 !

"Bring that energy guys! I am looking forward to feed off that energy".



💻 https://t.co/GdADYZEsi7



Full🎥 ➡️ https://t.co/O9OzDc9PEY



Be part of the Red and White history!

Season 🎟 ➡️ https://t.co/UvzsJ91FvL#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/AZp5EPhs2F