Ο Μάικ Τζέιμς δεν αφήνει ούτε μία μέρα να πάει χαμένη την περίοδο των θερινών του διακοπών, καθώς συνεχίζει να προπονείται ακατάπαυστα στην Αμερική.

Όπως είναι γνωστό ο Αμερικανός γκαρντ συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μονακό, το οποίο θα τον κρατήσει στο Πριγκιπάτο για άλλα δύο χρόνια.

Ο ίδιος θέλει να είναι απολύτως έτοιμος με την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας του και γι' αυτόν τον λόγο προπονείται εντατικά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Και όχι μόνο προπονείται αλλά συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι πολύ δύσκολο να τον σταματήσει κάποιος. Ακόμη και αν «κρεμαστεί» πάνω την ώρα που παίρνει το pull up σουτ.

Απόδειξη; Το βίντεο που ακολουθεί όπου ο Μάικ Τζέιμς σκοράρει όπως και... όποτε θέλει.

Mike James ( @TheNatural_05 ) is a problem 🤯 he was making tough shots and getting separation @theguruns @NBA pic.twitter.com/PJYY1u2nio