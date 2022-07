Μάικ Τζέιμς: «Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μικρύνουμε την regular season»

Ο Μάικ Τζέιμς προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία ζητά να βρεθεί τρόπος ώστε να συντομεύσουν την regular season και να μπορεί ο κάθε παίκτης να έχει χρόνο ξεκούρασης και σωστής προπόνησης κάθε καλοκαίρι.

Ο Μάικ Τζέιμς βρίσκεται στο Λος Άντζελες, εκεί όπου περνάει χρόνο από την offseason του, με τον Κέβιν Ντουράντ κάνοντας μαζί του προπόνηση.

Πάντα δραστήριος στα social media και ιδιαίτερα στο αγαπημένο του twitter μοιράστηκε με τους φίλους του τις σκέψεις του περί μείωσης της αγωνιστικής περιόδου.

«Αυτό το καλοκαίρι είχε καλή δουλειά μέχρι στιγμής, αλλά δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι έχει σχεδόν τελειώσει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συντομεύσουμε την regular season. Οι παίκτες χρειάζονται μεγαλύτερη offseason για να φτιάξουν το σώμα τους σωστά και να δουλέψουν στο παιχνίδι τους» έγραψε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο Μάλκολμ Ντιλέινι έσπευσε να σχολιάσει το γεγονός λέγοντας πως πρόκειται για παράπονα που γίνονται κάθε χρόνο χωρίς κάποιο αντίκρισμα, ενώ τόνισε πως παίκτες των Εθνικών ομάδων δεν έχουν κανένα διάλειμμα στη σεζόν τους.

Θυμίζουμε πως τα παιχνίδια της γαλλικής λίγκας, στα οποία συμμετείχε και η φιναλίστ Μονακό ολοκληρώθηκαν αργότερα από κάθε άλλο πρωτάθλημα στην Ευρώπη.

This summer been good work so far but i can’t help but notice it’s almost over. We gotta find a way to shorten the regular season. Players need a longer offseason to get they body right and work on they game