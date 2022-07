O Oλυμπιακός αποχαιρέτησε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ μετά από ένα χρόνο κοινής πορείας.

Οι τίτλοι τέλους στη συνεργασία Ολυμπιακού και Τάιλερ Ντόρσεϊ μπήκαν και επίσημα, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τον Ελληνοαμερικάνο γκαρντ με ανάρτηση στα social media. «Ευχαριστούμε που έδειξες αληθινή αφοσίωση και αποφασιστηκότητα στον Ολυμπιακό. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας σου», έγραψαν στο ποστάρισμα οι ερυθρόλευκοι.

Ο Ντόρσεϊ ενημέρωσε τον Ολυμπιακό, όπως και τη Φενέρμπαχτσε στις 7 Ιούλη πως θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ, ενώ δημοσιεύματα ανέφεραν πως βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Μάβερικς για two-way συμβόλαιο.

Ο Τάιλερ πανηγύρισε με τον Ολυμπιακό το νταμπλ με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου, ενώ έπαιξε και στο Final 4 της Euroleague εκεί όπου ηττήθηκε από την Εφές στον ημιτελικό και από τη Μπαρτσελόνα στον μικρό τελικό.

Thank you for showning true dedication and determination to #OlympiacosBC ! We’re wishing you the best of luck in the next step of your career. @TDORSEY_1 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XzCjDe7HfR