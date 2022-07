ΤΣΚΚΑ: «Ευγνώμονες στον Παναθηναϊκό για την συνεργασία και την κατανόηση στη μεταγραφή του Γκριγκόνις»

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας με ανακοίνωσή της αναφέρθηκε στην μεταγραφή του Μάριους Γκριγκόνις στον Παναθηναϊκό ευχαριστώντας τους «πράσινους» για την συνεργασία και την κατανόηση καθ' όλη τη διαδικασία.

Το... σίριαλ του Μάριους Γκριγκόνις με τον Παναθηναϊκό είχε αίσιο τέλος, καθώς οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν και επίσημα την απόκτησή του το απόγευμα της Πέμπτης (14/07), καλωσορίζοντας τον παίκτη στο ΟΑΚΑ.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με την οποία ο Λιθουανός δεσμευόταν με συμβόλαιο μέχρι και το 2024, εξέδωσε με την σειρά την σχετική ενημέρωση για την μεταγραφή του Γκριγκόνις στο «τριφύλλι» στην οποία εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Φρόντισε, μάλιστα, να ευχαριστήσει τον Παναθηναϊκό για την συνεργασία και την κατανόηση που έδειξαν καθ' όλη τη διαδικασία.

Το δικό τους «ευχαριστώ» έστειλαν και οι «πράσινοι» προς την πλευρά των Ρώσων για την μεταξύ τους συνεννόηση!

Наш клуб достиг соглашения о переходе защитника Марюса Григониса в греческий «Панатинаикос».



Our club has reached an agreement on the transfer of defender Marius Grigonis to the @paobcgr



Подробнее (more info): https://t.co/rAFgGQrQFD pic.twitter.com/lU2YFesVMY