Ο Βασίλιε Μίτσιτς έχει τραβήξει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του ΝΒΑ, όμως η Οκλαχόμα δεν τον υπολογίζει στο rebuild της.

H Eφές θα προσπαθήσει να πετύχει το three-peat τη νέα σεζόν στη Euroleague, αλλά ακόμα δεν θα είναι σίγουρο αν θα έχει μαζί της τον ηγέτη της και τον MVP του Final 4, Βασίλιε Μίτσιτς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Σέρβος γκαρντ, συνεχίζει να τραβά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που θέλουν να τον κάνουν δικό τους. Βέβαια δεν δείχνει να ταιριάζει στο rebuild της Οκλαχόμα που έχει τα δικαιώματα του. Ο Μίτσιτς πάντως έχει πάντα στο μυαλό του το ΝΒΑ και θα ήθελε να κάνει το μεγάλο βήμα τη σεζόν που έρχεται, αν βρεθεί η κατάλληλη συμφωνία και η κατάλληλη ομάδα.

Οι Θάντερ θα μπορούσαν να τον ανταλλάξουν αν βρεθεί η κατάλληλη συμφωνία, αφού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως είναι η ομάδα που έχει μαζέψει τα περισσότερα picks τα τελευταία χρόνια, ενώ έχει δημιουργήσει ένα νεανικό σύνολο με Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Μπέιζλι, Χόλμγκρεν, Ποκουσέφσκι και Ρόμπι.

Την Κυριακή ο 28χρονος σταρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρέθηκε στη Σύρο και το Aegeanball Festival, όπου μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη και τους φίλους του έφτιαξαν τις καλύτερες μπασκετικές αναμνήσεις στο ελληνικό νησί. Εκεί φυσικά πόζαρε και με τον αγαπημένο του παίκτη, Δημήτρη Διαμαντίδη.

ESPN Sources: EuroLeague MVP Vasilije Micic continues to attract significant interest among several NBA teams who’d like to acquire and sign him. OKC has rights to 6-foot-5 PG, but doesn’t fit their rebuild timeline at 28. Micic would like to join NBA next season if deal’s found