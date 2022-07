Ο Νεμάνια Νέντοβιτς έκλεισε μία διετία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον μετακομίζει στο Βελιγράδι και τον Ερυθρό Αστέρα. Το Gazzeta κάνει flashback στα έργα και τις ημέρες του Σέρβου με το «τριφύλλι».

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς δε μένει πια εδώ. Ο Σέρβος γκαρντ μετά από μία διετία στον Παναθηναϊκό στην οποία πέρασε πολλά πάνω και κάτω, λατρεύτηκε και έκανε σπουδαίες εμφανίσεις υπογράφοντας νίκες με πιο χαρακτηριστική αυτήν κόντρα στον Ολυμπιακό τον Νοέμβριο του 2021 στο ΣΕΦ. Ταυτόχρονα είδε το κορμί του να τον προδίδει ξανά, ενώ πέρασε αρκετές δυσκολίες από τη στιγμή που νόσησε με κορονοϊό πριν από ενάμιση χρόνο.

Εν τέλει ο Σέρβος γυρίζει στο μέρος όπου ξεκίνησε να κάνει τα πρώτα του βήματα, όντας ένας 17χρονος «μπόμπερ» με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα για τέσσερα χρόνια και θα τον υπηρετήσει για τα επόμενα τρία. Αυτός ο χαρισματικός σκόρερ για τον οποίον οι Γουόριορς δήλωναν με βεβαιότητα πως αποτελεί πολύ μεγαλύτερο ταλέντο από όποιον ψηλό υπήρχε στο draft του 2013, αλλάζοντας τρία pick για να τον κάνουν δικό τους στο Νο30, απέδειξε και με τη φανέλα των «πρασίνων» πως όταν είναι υγιής αποτελεί ένα επιθετικό «υπερόπλο». Τα χνώτα του όμως δε θα συμβαδίσουν με τον Ράντονιτς ούτε στον Παναθηναϊκό, όπως δε συνέβη και με την επιστροφή του από το NBA το 2014, όταν και επέλεξε την Βαλένθια αντί για τον Ερυθρό Αστέρα στον οποίον βρισκόταν ο νυν προπονητής του «τριφυλλιού».

Η υπογραφή στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2020

Οι συνεχείς τραυματισμοί του στο Μιλάνο τη διετία 2018-2020 δεν του δίνουν την ευκαιρία να δείξει το ταλέντο του και τις επιθετικές του αρετές. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται και πάλι στο κάδρο, όμως ο Σάσα Ομπράντοβιτς τότε διατηρεί τις αμφιβολίες του και ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, δίνοντάς του τα «κλειδιά» της περιφέρειας για το προσωπικό restart.

Ο Νέντο ξεκινά με κέφια τη σεζόν, κάνοντας δύο πολύ μεγάλα εκτελεστικά παιχνίδια μέσα στον Δεκέμβριο. Πρώτα απέναντι στη Ρεάλ όπου σκοράρει 27 πόντους, με 4/9 από την περίμετρο, χωρίς όμως να μπορέσει να αντισταθεί στην ήττα με 93-97 στο ΟΑΚΑ.

Τρεις μέρες πριν τα Χριστούγενα της ίδιας χρονιάς ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στο Τελ Αβίβ και ο Νέντο κάνει τα πάντα για να ντυθεί... Άγιος Βασίλης. Οι 39 του πόντοι (ρεκόρ καριέρας με τους «πράσινους») όμως και τα 7/13 τρίποντα δεν αρκούν και ο Γουίλμπεκιν χαρίζει τη νίκη στην ομάδα του με 89-81, «σβήνοντας» ένα ακόμα μεγάλο εκτελεστικό βράδυ του Σέρβου.

Τα απανωτά χτυπήματα και ο κορονοϊός

Έκτοτε αρχίζουν τα προβλήματα στην πρώτη σεζόν του Νέντοβιτς με τα πράσινα. Προλαβαίνει να σκοράρει 33 απέναντι στη Βιλερμπαν για το 88-71 στις 13 Ιανουαρίου του 2021, αφού από την περίμετρο νιώθει ξανά... άχαστος με 5/10 τρίποντα.

Μία θλάση, όμως, τον κρατάει για αρκετό καιρό έξω, ενώ ακολουθεί ο κορωνοϊός που τον κράτησε εκτός από τον Φεβρουάριο έως το φινάλε αφού οι εξετάσεις έδειξαν πρόβλημα με την καρδιά του και ο ίδιος χρειαζόταν ξεκούραση. Μένει εκτός και από το Προολυμπιακό τουρνουά το καλοκαίρι για να μπορέσει να επιστρέψει υγιής.

«Αρχικά ο κορονοϊός άφησε ψυχολογικό σημάδι σε εμένα. Από αυτή την άποψη θεωρώ ότι όλα θα μπορούσαν να είχαν λυθεί πιο νωρίς και με καλύτερα αποτελέσματα. Κανείς δεν είχε εμπειρία από αυτό και ήταν κάτι καινούριο. Νιώθω καλύτερα αλλά δεν προπονήθηκα όλο το καλοκαίρι, δεν μου επιτρεπόταν. Όταν ξεκίνησα την προετοιμασία έκανα εξετάσεις cardio για δύο εβδομάδες. Καθυστέρησα περίπου 3-4 εβδομάδες να μπω σε κανονικούς ρυθμούς με τους συμπαίκτες μου και ακόμα νιώθω τις επιπτώσεις στην κατάστασή μου. Για ένα ματς νιώθω καλά αλλά το επόμενο νιώθω άσχημα και έτσι πάει» δηλώνει σε μέσα της πατρίδας του.

Η ανανέωση σε μία μέρα και η αξέχαστη βραδιά στο ΣΕΦ

«Είχα πρόταση ανανέωσης από τον Παναθηναϊκό από τον Φεβρουάριο. Ήταν πάνω στο τραπέζι. Μετά έγιναν όλα αυτά και αλλάξαμε και προπονητή. Οι διαπραγματεύσεις πήγαν λίγο πίσω, αλλά μόλις έφτασε ο ατζέντης μου στην Αθήνα χρειαστήκαμε μόνο μια μέρα για να συμφωνήσουμε σε όλα. Δεν είχα κανένα δίλημμα, ήθελα να μείνω». Μία μέρα, τόσο του πήρε να ανανεώσει το συμβόλαιό του, αφού στον Παναθηναϊκό έβρισκε τις ελευθερίες που ήθελε επιθετικά, σε μία περιφέρεια που τον είχε ξεκάθαρα στο κέντρο της, όντας φανερά ο παίκτης με το περισσότερο ταλέντο σε αυτήν.

Η σταδιακή επάνοδός του συνοδεύεται και με ένα εντυπωσιακό παιχνίδι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού βγαίνουν στους δρόμους να αποθεώσουν την ομάδα τους, που μόλις απέδρασε από την έδρα του αιωνίου αντιπάλου με 81-76 και τον Νέντοβιτς να τα βάζει... από παντού στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας 24 πόντους, 4/8 τρίποντα και το καθοριστικό σουτ πάνω από τα κρεμάμενα χέρια του γιγαντόσωμου Μουστάφα Φαλ. Αυτή η νίκη ήταν γραφτό να είναι και η τελευταία του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στη σεζόν, αφού οι Πειραιώτες πήραν τα επόμενα επτά ντέρμπι που παίχτηκαν ανεξαρτήτου έδρας.

Τελευταία πραγματικά μεγάλη παράσταση του Νέντο έρχεται στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Παναθηναϊκός είναι στριμωγμένος στα σχοινιά για 30 λεπτά από την παρέα του Στέφαν Μούντι στη Λάρισα, αλλά ο Σέρβος βγάζει από το καπέλο του 38 πόντους με 8/14 τρίποντα για να ανατρέψει το -19. Έκτοτε η καθίζηση και η κακή εικόνα του Παναθηναϊκού δεν είχε χώρο για κάτι ανάλογο. Μπαίνει στο τελευταίο βιράζ όντας κουρασμένος, κάτι που δεν του δίνει την πολυτέλεια να συνδέεται με τη συχνότητα που μας είχε συνηθίσει στο σκοράρισμα. Η μονοτονία των «πρασίνων» τον κάνει εύκολη λεία για τα δόντια του Τόμας Γουόκαπ και ως φυσικό απότοκο οι τελικοί ολοκληρώνονται στην ελάχιστη τιμή του 3-0 υπέρ των «ερυθρολεύκων».

Χρώματα που τελικά θα ξαναβάλει, αφού το καλοκαίρι του 2021 σε σχέση με αυτό του 2022 αποδεικνύεται τόσο διαφορετικό. Η γενέτειρά του είναι ξανά ο ελκυστικός προορισμός για ένα νέο restart, αφού και στον Ερυθρό θα είναι ο go to guy της περιφέρειας, ενώ το περιβάλλον το γνωρίζει καλά. Αφήνει τον Παναθηναϊκό μετά από 94 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ. Συνολικά είχε 14.1 πόντους, 3.1 ασίστ αλλά και 38.2% από το του τρίποντο, έχοντας προλάβει να δείξει κάθε πτυχή της μπασκετικής του ιστορίας. Ο προικισμένος σκόρερ με το «γυάλινο» σώμα που όχι απλά δε θα ερχόταν στην Αθήνα, αλλά ενδεχομένως ούτε στην Ευρώπη αν είχε μείνει μακριά από τους τραυματισμούς. Η μοίρα όμως του άλλαξε την πινέζα του προορισμού και την τοποθέτησε ξανά στο Βελιγράδι.

There is no place like home...