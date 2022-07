Πιστιόλης στο Gazzetta: «Ο Μπολομπόι δεν θα αισθανθεί παγκίτης επειδή παίζει καλά ο Φαλ» (vid)

Ο κόουτς της Γαλατάσαραϊ, Ανδρέας Πιστιόλης δούλεψε με τον Τζόελ Μπολομπόι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας την περίοδο 2018-22 και περιγράφει στο Gazzetta το παιχνίδι του νέου ψηλού του Ολυμπιακού.

Ο Τζόελ Μπολομπόι αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ κουβαλώντας την EuroLeague του 2019 και τους δυο τίτλους που πανηγύρισε στη VTB League μαζί με την «ομάδα του στρατού» ώστε να πλαισιώσει τον Μουσταφά Φαλ στην front line του Ολυμπιακού, αποτελώντας την πρώτη μεταγραφή των Πειραιωτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν μονοετές συμβόλαιο στον Μπολομπόι και ο Ανδρέας Πιστιόλης, ο οποίος δούλεψε μαζί του στην ΤΣΣΚΑ ως άμεσος συνεργάτης του Δημήτρη Ιτούδη στο σταφ των Ρώσων εξηγεί στο Gazzetta τι μπορεί να προσφέρει ο 28χρονος ψηλός στους νταμπλούχους Ελλάδας.

Ο Πιστιόλης, ο οποίος οδήγησε φέτος τη Γαλατάσαραϊ στα ημιτελικά των τουρκικών playoffs ανέφερε μιλώντας για τον πρώην παίκτη του στην ΤΣΣΚΑ: «Σε γενικές γραμμές, ο Μπολομπόι είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης καθώς μπορεί να παίξει δυο θέσεις. Ουσιαστικά είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει αυτό που λέμε "πολλά με λίγα". Δεν χρειάζεται την μπάλα, απλώς όταν την πάρει μπορεί να τελειώσει φάσεις, να κάνει δουλειά για την ομάδα, να παίξει άμυνα όταν χρειαστεί, να πάρει ριμπάουντ όταν χρειαστεί... Αν, δηλαδή τον χρειαστεί ο προπονητής για 30', θα παίξει 30'. Αν τον χρειαστεί λίγο, θα παίξει λίγο δίχως να δημιουργήσει θέμα ή να στραβώσει στον πάγκο, δεν είναι τέτοια προσωπικότητα. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεται τον ρόλο του. Δεν είναι αυτό που λέμε "βεντέτα", δεν έχει τέτοιου είδους εγωισμούς».

Αναφορικά στον χαρακτήρα και την προσαρμογή του στην ΤΣΣΚΑ, είπε: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Παντρεμένος, οικογενειάρχης, ήσυχος άνθρωπος... Όταν ήλθε στη Μόσχα για την ΤΣΣΚΑ, είχε το πρόβλημα που έχουν όλοι όσοι περνούν για πρώτη φορά τον Ατλαντικό. Ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία του. Πήραμε 1-2 τέτοιους παίκτες στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας όμως η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσαμε να το αποφύγουμε. Αν το κάναμε, θα επιλέγαμε έναν Αμερικανό που θα έπαιζε μεν για πρώτη φορά στην Ευρώπη όμως θα είχει ήδη μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ. Δεν φέρναμε ποτέ G Leaguers.

Σε ό,τι αφορά τον Μπολομπόι, το θετικό ήταν επίσης ότι έχει ρωσικό διαβατήριο. Ήταν η εξαίρεση. Όσον αφορά το ρόστερ, πάντα υπήρχαν εκεί και άλλοι δυο παίκτες όπως ο Χάινς και ο Μιλουτίνοβ. Στη συνέχεια ο ρόλος του αναβαθμίστηκε κατά κάποιον τρόπο, όταν δεν είχε πάντα δυο καθαρούς σέντερ μπροστά του. Με τα χρόνια, λοιπόν ο ρόλος του αναβαθμίστηκε. Αντιμετώπισε κάποια ζητήματα τραυματισμών, έπαιξε πολλά λεπτά στο "4" ενώ υπήρξε σεζόν που έπαιξε εξ ολοκλήρου στο "5". Θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι του ζητάς όσο καλύτερα μπορεί! Δεν θα διαμαρτυρηθεί ποτέ. Δεν θα πει ποτέ "αυτό δεν μπορώ ή δεν θέλω να το κάνω". Θα κάνει ό,τι του ζητήσεις».

Ο Ανδρέας Πιστιόλης σχολίασε επίσης τη συνύπαρξη των Μπολομπόι - Φαλ στο ρόστερ του Ολυμπιακού: «Νομίζω ότι θα είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο Μπολομπόι μπορεί να παίξει σαν μπακ-απ του Φαλ, μπορεί να παίξει και στην ίδια πεντάδα μαζί του, με ό,τι μειονέκτημα μπορεί να έχει αυτό το σχήμα. Μπορεί όμως να γίνει επειδή πρόκειται για έναν από τους λίγους παίκτες στην Ευρώπη που είναι την ίδια στιγμή above the rim σέντερ και μπορεί να γίνει stretch five αν χρειαστεί, αφού έχει και το τρίποντο.

Είναι επίσης πολύ καλός στο να τελειώνει τις φάσεις γύρω από το καλάθι, έχει πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Κι όποτε χρειαστεί να ποστάρει, μπορεί να το κάνει κι αυτό. Βέβαια στον Ολυμπιακό αυτό θα είναι κυρίως δουλειά του Φαλ. Αλλά ακόμα και από το "4", μπορεί να το δώσει κάποιες φορές αν χρειαστεί. Γενικώς, νομίζω πως είναι ένας καλός συνδυασμός αφού τα λεπτά του Μπολομπόι δεν εξαρτώνται τόσο πολύ από το πόσο καλά παίζει ο Φαλ. Είναι ένας παίκτης που αν ο Φαλ παίζει καλά, μπορεί να βρει έξτρα λεπτά από το "4". Δεν θα αισθανθεί παγκίτης επειδή παίζει καλά ο Φαλ. Έχει αυτή την ικανότητα, μπορεί να συνυπάρξει εκεί».