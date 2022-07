Ο Τζέριαν Γκραντ μετά από μία σεζόν στο Μιλάνο και την Αρμάνι θα αναζητήσει νέο σταθμό στην καριέρα του.

Μόλις μία χρονιά έμεινε τελικά στην Ιταλία και το Μιλάνο ο Τζέριαν Γκραντ. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου αλλά και του πρωταθλήματος Ιταλίας, ο πρώην γκαρντ του Προμηθέα αποχωρεί από την Αρμάνι. Η ομάδα του Ετόρε Μεσίνα τον ευχαρίστησε για όσα προσέφερε τη φετινή χρονιά και του ευχήθηκε τα καλύτερα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ο Γκραντ μέτρησε 2.8 πόντους, 0.7 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ μέσο όρο στην περσινή EuroLeague.

📝 Esempio di serietà e perseveranza: grazie 𝗝𝗲𝗿𝗶𝗮𝗻 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁 ➡ https://t.co/sYAMDtvXOc



📝 Seriousness and perseverance: Olimpia is grateful to Jerian Grant ➡ https://t.co/DnDqghD0lE



🤝#insieme #ThankYou #Grant @JerianGrant pic.twitter.com/aAgXNTgMl5