Παρελθόν αποτελούν από την Ζάλγκιρις οι Γιάνις Στρέλνιεκς, Νιλς Γκιφάι και Τάι Γουέμπστερ με την ομάδα να ανακοινώνει την... τριπλή αποχώρηση μέσω του επίσημου λογαριασμού.

Μαζική ήταν η αποχώρηση από την Ζάλγκιρις, με την ομάδα του Κάουνας να ανακοινώνει πως οι Γιάνις Στρέλνιεκς, Νιλς Γκιφάι και Τάι Γουέμπστερ δεν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται με την φανέλα της την επόμενη σεζόν.

Η Ζάλγκιρις, που έκλεισε με αρνητικό πρόσημο τη σεζόν μετά και τον αποκλεισμό στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, έκανε γνωστή μέσω της επίσημης σελίδας της την λύση συνεργασίας με τους τρεις παίκτες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Ο Στρέλνιεκς την περασμένη σεζόν στην Euroleague μέτρησε 6.5 πόντους και 1.8 ασίστ με τα ποσοστά του να ανεβαίνουν στην Λιθουανική λίγκα, ο Γκιφάι είχε 5.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ (ανάλογα νούμερα και στις δύο διοργανώσεις) και ο Γουέμπστερ σημείωσε 4 πόντους ανά αγώνα (7.8 και 2.2 ασ. στο πρωτάθλημα.

We’re saying our goodbyes to three players today. Thank you, Janis, Niels and Tai! 💚



