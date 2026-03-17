Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Η αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων στη Euroleague με Live περιγραφή και σχολιασμό στο Gazzetta

Όλες οι λεπτομέρειες για τη Live κάλυψη από το Gazzetta της εντός έδρας αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Η ώρα για ένα από τα συναρπαστικά παιχνίδια της Euroleague έφτασε! Ολυμπιακός εναντίον Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ στο πλαίσιο της εξ΄αναβολής 14ης αγωνιστικής της φετινής απρόβλεπτης Euroleague και το Gazzetta ασφαλώς θα μεταφέρει κάθε λεπτομέρεια στο live που «ανοίγει» στις 20:15, μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα!

Ο Γιάννης Σταυρουλάκης θα κάνει την περιγραφή της αναμέτρησης και οι bloggers του Gazzetta θα είναι... άπαντες παρόντες! Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης θα σχολιάζουν live τη ροή, τις στιγμές και τις εικόνες του αγώνα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι (όπως σε όλες τις live καλύψεις αγώνα από το Gazzetta), αυτή τη δυνατότητα την έχετε και εσείς!

Στην πλατφόρμα του Gazzetta έχετε άμεση πληροφόρηση για όλα τα απολύτως χρήσιμα στατιστικά στοιχεία του αγώνα, μπορείτε να βλέπετε γρήγορα τα σημαντικότερα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το γήπεδο και την εξέδρα του φαληρικού σταδίου, όπως και τα καλύτερα στιγμιότυπα βάσει των vids της Euroleague.

Απόψε, στις 20:15 λοιπόν συντονιζόμαστε στο live του Gazzetta για... τουλάχιστον τρεις ώρες για ένα ματς στο οποίο το σύνολο του Μπαρτζώκα δεν θα έχει τους Ταϊρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ η Φενέρ θα αγωνιστεί χωρίς τους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.

Φυσικά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης παραμένουμε στο Gazzetta με.. σούπερ post game ρεπορτάζ και σχόλιο. Πού αλλού; Στο Gazz Floor live by Novibet παρέα με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas! Κι όποιος αντέξει!