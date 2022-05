Οθέλο Χάντερ: «Το ΣΕΦ είναι από τις πιο... ηλεκτρισμένες έδρες που έχω παίξει»!

Ο Οθέλο Χάντερ, με αφορμή την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Game 5 του Ολυμπιακού με τη Μονακό, χαρακτήρισε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως «μια από τις πιο... ηλεκτρισμένες έδρες» στις οποίες έχει αγωνιστεί στην καριέρα του.

Ο Ντίλαν Ένις της Γκραν Κανάρια παρακολουθούσε από τη τηλεόραση του την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό κι ενθουσιάστηκε με την ατμόσφαιρα, γράφοντας στο Twitter του: «Το υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης δεν είναι για όλους. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι γι' αυτού του είδους την ατμόσφαιρα. Κανένα περιβάλλον στον κόσμο δεν είναι δυσκολότερο από το να παίζεις στις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Το λατρεύω αυτό».

Ο Οθέλο Χάντερ μπήκε στη συζήτηση και σχολίασε κάτω από το βίντεο του Ένις αναφορικά με την ατμόσφαιρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας: «Μια από τις πιο... ηλεκτρισμένες έδρες που έχω αγωνιστεί. Δεν είναι όλοι φτιαγμένη για την Ευρώπη, φίλε μου». Θυμίζουμε πως ο 36χρονος σέντερ της Μπάγερν Μονάχου είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό με επιτυχία κατά την διετία 2014-2016, κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα Ελλάδας.

One of the most electrifying arenas I played in. Not everyone is built for Europe my guy.