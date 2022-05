Γκόρντον: «Ο Μπαρτζώκας έφτασε ένα ματς απ' τους «8» μια ομάδα με μπάτζετ 1 εκατ. δολάρια»!

Με αφορμή την πρόκριση του Ολυμπιακού επί της Μονακό, ο Τζαμόν Γκόρντον έπλεξε το εγκώμιο του παλιού του προπονητή, Γιώργου Μπαρτζώκα, ενθυμούμενος τη συνύπαρξη τους στο Μαρούση, πίσω στη σεζόν 2009-10.

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο Final 4 του Βελιγραδίου, μετά τη νίκη του με 94-88 επί της Μονακό στο ΣΕΦ, με τον Τζαμόν Γκόρντον να αποθεώνει τον έμπειρο τεχνικό των Πειραιωτών μέσω του Twitter για τη νέα του επιτυχία.

«Ο Μπαρτζώκας αξίζει να λάβει περισσότερα εύσημα. Πήρε μια ομάδα (σ.σ. Μαρούσι) με μπάτζετ ένα εκατομύρριο δολάρια κι έφτασε ένα ματς πριν τους "8", όταν έπαιζα για εκείνον» ανέφερε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του.

Φυσικά, ο παλαίμαχος γκαρντ μιλά για τη σεζόν 2009-10, όταν συνεργάστηκε επιτυχώς με τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην ομάδα του Αμαρουσίου, φτάνοντας ως το Top16 της Euroleague.

Θυμίζουμε πως μετά από εκείνη τη σεζόν, ο Γκόρντον πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ενώ αρκετά χρόνια αργότερα πέρασε κι από τον Άρη (2017). Στο μεσοδιάστημα, ο Αμερικανός άσος έκανε σπουδαία καριέρα στα τουρκικά γήπεδα με τις Εφές, Γαλατασαράι και Νταρουσάφακα.

Bartzokas need to get more credit!!!! He took a team with a 1 million dollar budget one game from the top 8!!! When I played for him.