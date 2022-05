Μπογκντάνοβιτς: «Ο Κώστας Σλούκας είναι πάντα... clutch»

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έπλεξε το εγκώμιο του πρώην συμπαίκτη του στη Φενέρμπαχστε Κώστα Σλούκα λέγοντας πως είναι πάντα... clutch.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μπορεί να βρίσκεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το NBA και τους Ατλάντα Χοκς, ωστόσο παρακολούθησε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο ΣΕΦ για το Game 5.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την μεγάλη πρόκριση στο 11ο Final 4 της ιστορίας του επικρατώντας 94-88 των Μονεγάσκων. Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκ των κορυφαίων για τους Πειραιώτες ενώ με τρίποντό του έδωσε «αέρα» έξι πόντων (89-83) στον Ολυμπιακό στο 38ο λεπτό.

Το γεγονός αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο από τον πρώην συμπαίκτη του στη Φενέρμπαχτσε (2015-17) με τον Μπογκντάνοβιτς να... τουιτάρει για χάρη του Σλούκα λέγοντας πως είναι πάντα... clutch.

Πιο αναλυτικά έγραψε: «Ο Κώστας Σλούκας είναι πάντα clutch. Αυτό ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι να παρακολουθήσεις».

Kostas Slukas clutch forever!!! 😁

That was amazing game to watch!! 🏀