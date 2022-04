Ο Κωνσταντίνος Μελάγιες σχολιάζει τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό και αναλύει τους τρόπους που έφτασε στο 1-0.

Τον χρόνο δεν τον νίκησε ποτέ κανείς. Ούτε καν η ίδια η σκέψη. Δεν έχουν περάσει δα και πολλά χρόνια από τις απογοητευτικές σεζόν του Ολυμπιακού, αυτές που η σεζόν ολοκληρώνονταν όλο και χειρότερα και στη σκέψη κυριαρχούσε η φράση «ούτε σε 10 χρόνια δεν θα πάμε Final 4 ξανά».

Αλήθεια είναι πως βιαζόμασταν όπως επίσης αλήθεια πως η ομάδα έδινε το δικαίωμα της απογοήτευσης. Αρκεί να σας θυμίσω πως η σεζόν πέρυσι ολοκληρώθηκε στις 9 Απριλίου. Οι παίκτες έφυγαν για τις διακοπές τους κι ο Μπαρτζώκας έψαχνε παίκτες.

Να λοιπόν που η απογοήτευση έδωσε θέση στη χαρά και τον ενθουσιασμό. Και σε αυτή την περίπτωση το δικαίωμα το έδωσε η ίδια η ομάδα. Με το μπάσκετ της, με τον χαρακτήρα της, με την ταπεινότητά της. Το μεγάλο στοίχημα των «ερυθρόλευκων» το έχουν κερδίσει ήδη αφού κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση του κόσμου τους. Το «δε με νοιάζει να δω τον Ολυμπιακό» μετατράπηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα σε «γιατί αργεί το επόμενο παιχνίδι».

Η χθεσινή βραδιά ήταν βγαλμένη από ένα ιδανικό σενάριο. Η ιδέα του Αντώνη για το #Olykokkina μετέτρεψε το ΣΕΦ σε λάβα. Θυμάμαι το γήπεδο των Χιτ παλιά με όλον τον κόσμο ντυμένο στα λευκά. Όπου κι αν γυρνούσες το κεφάλι σου χθες έβλεπες το κόκκινο.

Η ιδέα της Euroleague να επιλέξει το συγκεκριμένο παιχνίδι για να ανακηρύξει σε θρύλο (λες και χρειαζόταν) τον Βασίλη Σπανούλη ήρθε κι έδεσε την ατμόσφαιρα. Ο ίδιος απολάμβανε από την εξέδρα την ομάδα που λάτρεψε και οι παίκτες του Μπαρτζώκα θαρρείς και ήθελαν να του χαρίσουν μία μοναδική παράσταση. Και του την χάρισαν.

Τα playoffs είναι μία διαφορετική κατάσταση, μία άλλη διαδικασία. Ο Ολυμπιακός μπορεί να την είχε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, όμως του πήρε μόλις ένα δεκάλεπτο για να τη θυμηθεί ξανά. Με μία εμφάνιση βγαλμένη απλά από την φετινή σεζόν επικράτησε κατά κράτος της Μονακό και έβαλε το πρώτο «γκολ» στη σειρά.

Το αρχικό 4-0 του παιχνιδιού έφερε έναν ενθουσιασμό ο οποίος δεν διαχειρίστηκε όπως θα έπρεπε. Οι ιαχές του κόσμου δημιούργησαν την ανάγκη σε ορισμένους να σκοράρουν για να τους ευχαριστήσουν. Για να τους υποχρεώσουν να πηδήξουν από την καρέκλα που κάθονταν. Οι βιαστικές επιλογές δεν είναι ποτέ καλός οδηγός και η Μονακό απλά με καλή κυκλοφορία της μπάλας και τον Μάικ Τζέιμς να μην κάνει τρέλες προηγήθηκε με 8-15 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η βιασύνη είχε φέρει άγχος και το άγχος είχε φέρει βιασύνη.

Ακόμη και στο πρώτο δεκάλεπτο η αμυντική λειτουργία των «ερυθρόλευκων» ήταν αυτή που έπρεπε, ωστόσο από την δεύτερη περίοδο κι έπειτα την έφτασαν σε ένα σχεδόν τέλειο επίπεδο. Και για να το καταφέρουν αυτό έπρεπε όλοι να δώσουν το κάτι παραπάνω. Ξέρετε στην άμυνα αν οι τέσσερις παίξουν τρομερά και ένας κάνει λάθος, τότε θα μαζέψουν την μπάλα από το καλάθι.

Χθες, ο Σλούκας υποχρέωσε τον Τζέιμς σε airball κι ήταν μονίμως μπροστά στον παίκτη του, ο Λούντζης σε ένα δίλεπτο έβγαλε τρεις άμυνες και έκανε ένα έξυπνο φάουλ ενώ δεν έκανε κι άλλο ένα όταν η πονηριά του Τζέιμς πήγε να κερδίσει τρεις βολές. Ο Πρίντεζης με εξαίρεση ένα καλάθι στο low post ήταν απροσπέλαστος, ο εκπληκτικός Ζαν Σαρλ κάλυψε τον Φαλ και τον Μάρτιν μαζί.

Η αμυντική λειτουργία των παικτών του Μπαρτζώκα ήταν προσαρμοσμένη στον Τζέιμς, αυτόν ήθελαν να αποκόψουν κατά κύριο λόγο και το κατάφεραν θαυμάσια. Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Σλούκας, Λούντζης πήγαν πάνω του στο πρώτο ημίχρονο και τον κούρασαν, του έκοβαν τους διαδρόμους και όταν καμιά φορά τους περνούσε (γιατί είναι παικταράς) έβλεπε μπροστά του τον Φαλ να του κρύβει το πεδίο και τον υποχρέωνε σε πάσα.

Η πίεση που άσκησε στην μπάλα η περιφέρεια και η προστασία της ρακέτας ήταν τα κλειδιά της νίκης. Χέρια παντού, σωστά φάουλ στα mismatch και απόλυτη συγκέντρωση.

Η Μονακό επέλεξε να αντιμετωπίσει τα pick 'n' roll του Ολυμπιακού με hedge out. Και καλά με τον Χολ να το καταλάβω γιατί διαθέτει τα πόδια, αλλά ο Μοτιεγιούνας υπέφερε. Βασικά ο Σλούκας τον έκανε να υποφέρει. Ο Ελληνας γκαρντ αντέδρασε εξαιρετικά σε αυτή την συνθήκη και χρησιμοποίησε το τρίπτυχο «εμπειρία, ικανότητα, εξυπνάδα» για να κάνει τη ζημιά. Επέλεγε τον αριστερό διάδρομο, με μία πιο ανοικτή ντρίμπλα μεγάλωνε την απόσταση από το σώμα του αντίπαλου ψηλού και στο πρώτο ή δεύτερο βήμα έβρισκε την πάσα στην weak side.

Ο ΜακΚίσικ με 2/2 και ο Πρίντεζης με 1/1 δέχτηκαν τα δώρα του συμπαίκτη τους και στη συνέχεια ο Ολυμπιακός είχε βρει τον ρυθμό του και το παιχνίδι, τον δρόμο του Γενικά οι Πειραιώτες πήραν πολλούς πόντους από την αδύνατη πλευρά του γηπέδου.

Καλή η ομαδική δουλειά, ωραία η συνολική προσπάθεια, ωστόσο το δίλεπτο του Τόμας Ουόκαπ στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν βγαλμένο από άλλες εποχές. Λες και του πέταξε ο Σπανούλης την μπέρτα του από εκεί που καθόταν.

Η άμυνα του Αμερικανού είναι γνωστή. Εκανε τον Τζέιμς να υποφέρει και τον αποσυντόνισε πλήρως, ωστόσο το δίλεπτο με τους 9 διαδοχικούς πόντους δεν το φανταζόταν κανείς. Τρίποντο από τη γωνία, κλέψιμο μετά από λανθασμένη και αχρείαστη παγίδα στο κέντρο και κάρφωμα, σουτ μέσης απόστασης μετά από ντρίμπλα και μπάσιμο.

Επιμένω στην λανθασμένη παγίδα στο κέντρο και εξηγώ. Σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να πάει να δώσει τέτοια βοήθεια, ωστόσο τον κινητοποίησε ο ενθουσιασμός του, η σιγουριά που ένιωθε και το ένστικτο. Μετά βέβαια από τους 9 πόντους ο συνήθως μετρημένος Ουόκαπ, παρασύρθηκε και υπέπεσε σε ανούσιο τρίτο φάουλ. Ας είναι...

One down two to go