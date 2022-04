Η Ζαλγκίρις ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούρι Ζντοβτς και την πρόσληψη του Κάζις Μακσβίτις.

Η παρουσία του Γιούρι Ζντοβτς στον πάγκο της Ζαλγκίρις Κάουνας είχε διάρκεια μόλις έξι μηνών. Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρησή του και την άμεση πρόσληψη του ομοσπονδιακού προπονητή Κάζις Μακσβίτις.

Ο τελευταίος αναλαμβάνει άμεσα την τεχνική ηγεσία της ομάδας και όχι στο τέλος της σεζόν, έχοντας στο πλευρό του τον Γκιντάρας Κράπικας. Οι Ταουτβίντας Σαμπόνις και Εβάλντας Μπερζινινκάιτις θα παραμένουν στον τεχνικό επιτελείο.

«Αποφασίσαμε να βάλουμε τα θεμέλια όχι μόνο για το τέλος της τρέχουσας σεζόν, αλλά και για την επόμενη και προχωρήσαμε στις αλλαγές τώρα. Δεν είναι μυστικό ότι ο Μακσβίτις θα πρέπει να περάσει το καλοκαίρι με την Εθνική ομάδα της Λιθουανίας, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους μήνες, προκειμένου να μάθει τους παίκτες και τους προπονητές, όπως και τη φιλοσοφία των ανθρώπων που θα παραμείνουν στο κλαμπ», τόνισε ο general manager της Ζαλγκίρις, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Στο παρελθόν, ο 44χρονος Μακσβίτις έχει βρεθεί στους πάγκους των Νεπτούνας και Λιετκαμπέλις.

Thank you for everything, Jure! Zalgiris cuts ties with head coach Jure Zdovc on a mutual agreement.



Read more: https://t.co/shdrVjgpX9 pic.twitter.com/WxrApKaUfx