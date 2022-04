Ο Νικ Καλάθης «έγραψε» τον επίλογο του ημιχρόνου ευστοχώντας σε τρίποντο από τα εννέα μέτρα!

Ο Έλληνας πόιντ γκαρντ της Μπαρτσελόνα, έχοντας την πίεση του χρόνου, αρχικά δέχτηκε την τάπα από τον Σάσα Βεζένκοβ, αλλά στη συνέχεια... πήρε το αίμα του πίσω.

Ο Χέιζ μάζεψε την μπάλα, έδωσε στον Καλάθη και εκείνος ευστόχησε σε τρίποντο από τα εννέα μέτρα!

Δείτε το σουτ του Καλάθη, σουτάροντας από το logo!

Now that is what we call a THREE-POINTER! 🤯@Nick_Calathes15 hits the long three-pointer to end the first half!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/LItzZF9rJX