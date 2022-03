Ο Κουβανός γκαρντ-φόργουορντ σέρβιρε καλάθι «πάρε-βάλε» στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου της αναμέτρησης με την Ρεάλ Μαδρίτης στο ΟΑΚΑ.

7'08'' πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Χάουαρντ Σαντ Ρος έφυγε στο "fast break" και με όμορφη σκαστή πάσα τροφοδότησε τον Ιωάννη Παπαπέτρου, ο οποίος κάρφωσε δυναμικά στο καλάθι των Μαδριλένων.

Ο Παναθηναϊκός, χάρη στο καλάθι του αρχηγού του για το 50-38, έφτασε στο +12 και προβλημάτισε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο ενόψει του υπόλοιπου του ματς.

Δείτε τη συνεργασία Σαντ Ρος - Παπαπέτρου:

Sant-Roos finds the space for the bounce pass 🤝



Papapetrou makes no mistake at the rim 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TalhsYRcu7