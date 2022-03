Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο υπέρ του 22-11 ενώ ο Τζέρεμι Έβανς έκανε ένα τρομερό φόλοου κάρφωμα στα μέσα της περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει το βράδυ της Πέμπτης 31/3 τις εντός έδρας υποχρεώσεις του στη φετινή EuroLeague κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, επιβάλλοντας τον ρυθμό του στο πρώτο δεκάλεπτο όπου προηγήθηκε με 22-11.

Στα 4:30 για το τέλος της περιόδου, ο Μέικον αστόχησε σε δύσκολη προσπάθεια όμως ο Τζέρεμι Έβανς τελείωσε τη φάση με φόλοου κάρφωμα για το 13-5 των «πράσινων».

Δείτε τη φάση



.@JeremyEvans40 GET OUT OF HERE, that was WILD 😳 🔥 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/lFV0zBwfbY