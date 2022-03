Απολαύστε τις καλύτερες στιγμές του Βασίλιε Μίτσιτς κόντρα στην Ζάλγκιρις.

Η Εφές δεν είχε πρόβλημα να επικρατήσει της Ζάλγκιρις, σε ένα ματς που είχε για κορυφαίο τον Βασίλιε Μιτσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ έδωσε άλλη μια παράσταση στη φετινή Euroleague και σταμάτησε στους 20 πόντους (3/6 τρίποντα), ενώ είχε 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Για άλλη μια φορά απέδειξε πως είναι ένας από τους 2-3 κορυφαίους γκαρντ της διοργάνωσης και στόχος του είναι να κάνει το back to back στις κατακτήσεις, αφού πέρυσι τα πήρε όλα με την Εφές σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Δείτε τα καλύτερα του κόντρα στους Λιθουανούς

21pts from the MVP last night!



Micic enjoyed being back in Kaunas last night 💪#EveryGameMatters pic.twitter.com/DJPGFPiohP