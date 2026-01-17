Η Αναντολού Εφές δεν τα κατάφερε κόντρα στην Εροκσπόρ και ηττήθηκε με 90-79 εκτός έδρας για το τουρκικό πρωτάθλημα πριν τη «διαβολοβδομάδα» με Χάποελ και Ολυμπιακό στη EuroLeague.

Σε μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, η Αναντολού Εφές ετοιμάζεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ για να αντιμετωπίσει την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ και να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει... ανάσα από το ματς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Πάμπλο Λάσο μπαίνει σε αυτή την απαιτητική εβδομάδα προερχόμενο και από αρνητικό αποτέλεσμα στο τουρκικό πρωτάθλημα. Στην 16η αγωνιστική, η Εφές γνώρισε εκτός έδρας ήττα με 90-79 από την Εροκσπόρ, σε ένα παιχνίδι όπου βρέθηκε ακόμη και στο -20 για να πέσει στην 8η θέση και στο 9-7 της βαθμολογίας.

Η Εφές βρέθηκε να κυνηγάει διαρκώς το σκορ, με τον Σέιμπεν Λι να δίνει επιθετικές λύσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 16 πόντους, και τον Ερκάν Οσμάνι να προσθέτει 17, ωστόσο δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την ομάδα τους να ανατρέψει την εικόνα του ματς.

Να τονιστεί ότι η τουρκική ομάδα μετρά έξι συνεχόμενες ήττες στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ αυτή ήταν και η δεύτερη σερί ήττα της στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 45-30, 70-49, 90-79