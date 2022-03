Ο Μουσταφά Φαλ κατάλαβε τις προθέσεις του Γιάραμαζ και έκοψε την... επέλασή του προς το καλάθι προσφέροντας το πρώτο highlight του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός «φιλοξενείται» στην Audi Dome Arena από την Μπάγερν για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τον Μουσταφά Φαλ να δείχνει την υπεροχή του στη ρακέτα... με το καλημέρα!

Ο θηριώδης σέντερ των «ερυθρόλευκων» διάβασε την φάση του Γιάραμαζ και... φιλοδώρησε τον αντίπαλό του με μία μεγαλοπρεπή τάπα για το πρώτο highlight της βραδιάς στο Μόναχο.

Δείτε την τάπα του Φαλ:

.@moustaphafall15 coming out of nowhere to 𝐒𝐖𝐀𝐓 the ball away! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/AKQBLaRIpq