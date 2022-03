Η Αρμάνι εκδήλωσε μία επίθεση βγαλμένη από το καλύτερο... πινακάκι ξεκινώντας από την έμπνευση του τρομερού Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Ο άσσος της Αρμάνι είναι γνωστός για την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις για τους συμπαίκτες του με κάθε τρόπο. Απέναντι στον Παναθηναϊκό o Σέρχιο Ροντρίγκεθ το επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά κάνοντας μία... μαγική πάσα πίσω από την πλάτη.

Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Χάινς, ο οποίος με την σειρά του μοίρασε στον... ελεύθερο Χολ που κάρφωσε στο καλάθι των «πρασίνων».

Δείτε την υποδειγματική φάση του Μιλάνου:

A slick fast-break for @OlimpiaMI1936@SergioRodriguez with the effortless behind-the-back pass 👀 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SuABA5wJqr