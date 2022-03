Ο Ντάριλ Μέικον... χάλασε την επίθεση της Αρμάνι με τον Σαντ-Ρος να ολοκληρώνει την φάση με εντυπωσιακό κάρφωμα.

Παναθηναϊκός και Αρμάνι διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους για την 28η αγωνιστική της Euroleague με τους Ντάριλ Μέικον και Χάουαρντ Σαντ-Ρος να προσφέρουν ακόμη μία όμορφη φάση στους φίλους «πρασίνων» στις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Ο Αμερικανός γκαρντ έκλεψε την μπάλα από τους παίκτες της Αρμάνι, βγήκε στον αιφνιδιασμό και πάσαρε στον συμπαίκτη του που ακολούθησε την φάση και πραγματοποίησε τρομερό κάρφωμα.

Δείτε το βίντεο:

.@_dmacon4 gets the steals before slipping it to Howard Sant-Roos 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jL1hIcXEo2