Η Ζενίτ υπογράφει τους Μόνια, Βιάλτσεφ και Φριντζόν

Η Ζενίτ φέρεται έτοιμη να υπογράψει ως το τέλος της σεζόν τους Σεργκέι Μόνια, Ιγκόρ Βιάλτσεφ και Βιτάλι Φριντζόν που προπονούνται ήδη με την ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Τα ματς των ρωσικών ομάδων στην EuroLeague έχουν αναβληθεί ενώ η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ενημέρωσε επισήμως τις προηγούμενες ημέρες πως κάποιοι παίκτες αποφάσισαν να φύγουν, εξηγώντας πως «τους περιμένουμε όταν ομαλοποιηθεί η παγκόσμια κατάσταση».

Η Ζενίτ έδωσε άδεια στους ξένους παίκτες να φύγουν και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, θα υπογράψει τέσσερις παίκτες ως το τέλος της σεζόν. Τους Σεργκέι Μόνια, Ιγκόρ Βιάλτσεφ, Βιτάλι Φριντζόν και Άαρον Κάρβερ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Νοβοσιμπίρσκ. Μάλιστα, φέρονται να προπονούνται ήδη στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης.

Ο 38χρονος Μόνια (φόργουορντ, 2μ.02) αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στη Χίμκι, με την οποία κατέκτησε δυο EuroCup, το 2012 και το 2015. O 36χρονος Βιάλτσεφ (γκαρντ, 1μ.93) άρχισε τη σεζόν στη Σαμάρα ενώ ο Φριντζόν (γκαρντ, 1μ.95) έχει πανηγυρίσει την EuroLeague με την ΤΣΣΚΑ το 2016.

