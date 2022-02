Ζενίτ: «Κάποιοι παίκτες αποφάσισαν να φύγουν, τους περιμένουμε όταν ομαλοποιηθεί η παγκόσμια κατάσταση»

Η Ζενίτ επιβεβαίωσε τις τάσεις φυγής των παικτών της, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ωστόσο τόνισε στην ανακοίνωσή της ότι τους περιμένει όλους στην Αγία Πετρούπολη μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Η Ζενίτ, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε ότι αρκετοί παίκτες θα αποχωρήσουν από το ρόστερ τους, μετά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Μάλιστα, η τελευταία εξέλιξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η αναβολή των αγώνων όλων των ρωσικών ομάδων της EuroLeague.

Σύμφωνα με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, πριν από την προπόνηση υπήρξε συνάντηση των παικτών με τη διοίκηση. Οι παίκτες εξέφρασαν τους φόβους τους και ζήτησαν να αποχωρήσουν για την πατρίδα τους.

Η Ζενίτ, μολονότι το θεωρεί καταπάτηση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, έδειξαν κατανόηση και έδωσαν άδεια στους παίκτες να φύγουν. Αλλά σύμφωνα με την ανακοίνωση, τους περιμένουν όλους πίσω όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ανάμεσα στους παίκτες που αποχωρούν βρίσκονται οι Τάισον Κάρτερ και Τζόρνταν Λόιντ.

ℹ️ 1/1 At a meeting of the main team and BC Zenit management, took place before a scheduled practice session, an appeal was heard from foreign players about the possibility of leaving the Club's location due to the current situation in air traffic between countries and the orders pic.twitter.com/kgJMGKjnxV