Ο Ίφε Λούντμπεργκ άφησε τη Μόσχα και τη Ρωσία, μαζί με την οικογένειά του και επέστρεψε στην πατρίδα του τη Δανία.

Ο Ίφε Λούντμπεργκ προστέθηκε σε μία μεγάλη λίστα παικτών που έχουν αποχωρήσει από τη Ρωσία, με πρώτο και καλύτερο τον Τόκο Σενγκέλια, μετά την εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Δανός γκαρντ αναχώρησε μαζί με την οικογένειά του, χωρίς πάντως να δηλώνει την αντίθεσή του για την κίνηση των Ρώσων. Ο Λούντμπεργκ ανέβασε μία φωτογραφία από το αεροδρόμιο της Μόσχας, μαζί με την οικογένειά του και έγραψε: «Λόγω της πολύπλοκης κατάστασης, στην οποία βρισκόμαστε, σήμερα επιστρέφω στην πατρίδα μου, τη Δανία, για να προστατέψω την οικογένειά μου. Ελπίζω να επιστρέψουν όλα σε κανονικές συνθήκες σύντομα».

Όπως είναι κατανοητό από το μήνυμά του, η αποχώρηση είναι προσωρινή. Βέβαια, προκύπτει το ερώτημα τι θα συμβεί με τις υποχρεώσεις της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία αντιμετωπίζει ως γηπεδούχος (σε ουδέτερη έδρα και όχι στη Ρωσία) τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Μαρτίου.

Hello everyone. Due to the current complex situation in which we find ourselves, today I have returned to my country, Denmark, to safeguard the safety of my family. Hoping everything returns to normal as soon as possible. #SayNoToWar pic.twitter.com/W0kpwLNmdf