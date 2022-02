O Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ρωσία αφήνοντας την Ζενίτ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Δημοσίευμα του «15min» που ήρθε στο φως αναφέρει πως ο Λιθουανός φόργουορντ της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τις τάξεις της ομάδας λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην σκιά της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία.

Ο Νέιπιερ φέρεται να έκανε την αρχή, με μία ακόμη αποχώρηση να προβληματίζει τον ρωσικό σύλλογο. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει το δημοσίευμα που αφορά τα λόγια κοντινού προσώπου του Κουζμίνσκας: «Δεν είναι εύκολο να φύγει, αλλά ο Μιντάουγκας θα το κάνει».

Όλα αυτά κι ενώ η Euroleague αποφάσισε πως η Ζενίτ - όπως κι οι υπόλοιπες ρωσικές ομάδες - καλούνται να δώσουν τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες τους εκτός των ρωσικών συνόρων.

Δείτε την σχετική είδηση:

Mindaugas Kuzminskas is preparing to leave Zenit St. Petersburg after Russia started a war on Ukraine. “It isn’t easy to leave, but Mindaugas is going to do that”, a person close to Kuzminskas told 15min.