Προς ολοκλήρωση οδεύει η συνεργασία του Σαμπάζ Νέιπιερ με την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με τον Αμερικανό γκαρντ να επιστρέφει άμεσα στην πατρίδα του.

Δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου θέλουν τον Νέιπιερ να αποχωρεί από την Ζενίτ, καθώς όπως μεταδίδεται υπάρχει ανησυχία αναφορικά με την αποθεραπεία του στον αστράγαλο.

Ο 30χρονος γκαρντ είχε τραυματιστεί στις 19 του περασμένου Σεπτέμβρη, στον τελικό του Super Cup της VTB κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, κι έκτοτε δεν εμφανίστηκε ξανά στα παρκέ με τη φανέλα της ομάδας από την Αγία Πετρούπολη, μετρώντας μόλις δύο συμμετοχές.

Ο Νέιπιερ έχει συμπληρώσει ένα πεντάμηνο στα... πιτς, ωστόσο δεν νιώθει ακόμη έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Όλα αυτά κι ενώ η Euroleague αποφάσισε πως η Ζενίτ - όπως κι οι έτερες ρωσικές ομάδες - καλούνται να δώσουν τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνες τους εκτός των ρωσικών συνόρων.

Shabazz Napier has left Zenit, I’m told by the source. But the reason behind it is not that obvious – he would’ve left Russia anyway ‘cause he didn’t feel he was ready to play. That’s why he was prepared to fly home.